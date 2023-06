Y aura-t-il des feux d'artifice cet été ?

C’est la première fois qu’ils prennent une telle décision. À Perpignan, la mairie a décidé d’annuler le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, alors que le département est toujours en situation de crise, le plus haut niveau d’alerte sécheresse. Pour le remplacer, un spectacle avec des lasers est organisé. Des annulations comme celle-ci, un artificier en a reçu des dizaines. Pour continuer à travailler, il doit faire des centaines de kilomètres dans les départements voisins, moins touchés par la sécheresse. “C’est compliqué, on est obligé de faire de la route, d’aller loin. Là, on a une quarantaine de contrats qui ont été annulés. Un feu d’artifice, c'est 2 000, 2 500 euros en moyenne. Donc vous multipliez par 40, vous voyez à peu près le chiffre d'affaires que l’on perd.”, explique Ronny Gan, artificier – société “Les tireurs d’élite, artificiers”, à Perpignan. Partout, dans le pays, de nombreux artificiers décident désormais de se diversifier. En Gironde, une entreprise propose des spectacles de drone depuis 2019. Une alternative qui a un prix, un spectacle de drone coûte aujourd’hui deux fois plus cher qu’un feu d’artifice traditionnel. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Bacot, L. Garcia