Des risques de coupures cet hiver ? Reportage exclusif au cœur du système électrique français

Bienvenue au cœur du système électrique français, en région parisienne. C’est un lieu tenu secret où 24 sur 24, sept jours sur sept, une centaine d’agents contrôlent la production électrique nationale en direct. Qu’en est-il de l'État des autoroutes à l’approche de l’hiver ? Selon Jean-Paul Roubin, directeur exécutif de RTE, le risque zéro d'une non-coupure d'électricité n’existe pas, d'où l'importance de continuer les efforts de sobriété. Selon RTE, la sobriété continue pour l'instant. Il y eut moins 8% des consommations d’électricité en septembre par rapport aux moyennes des années précédentes. D'ailleurs, l’hiver prochain, le signal d’alerte Ecowatt reste d'actualité pour vous prévenir d’un éventuel risque de coupure s'il fait particulièrement froid. Pierre Gallaccio, notre reporter, explique que ce sont les agents à l'intérieur du bâtiment qui décident d'émettre un signal orange ou rouge. Ce sont surtout les pointes de consommation du matin et du soir qui sont scrutées. Ce mardi 7 novembre, la consommation est légèrement supérieure aux prévisions. Il faut alors produire plus. L’ordre est souvent donné par téléphone d’augmenter par exemple la puissance des centrales hydroélectriques. Et si la situation est aujourd’hui moins tendue qu'en 2022, c’est parce qu’une dizaine de réacteurs nucléaires fonctionnent. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Merle, G. Aguerre