Y aura-t-il un pilote dans l'avion cet été ?

Les compagnies recherchent des pilotes désespérément. Louise Bielecki, apprentie pilote de ligne de 21 ans, a bien reçu le message. Elle sait qu'elle aura du travail après ses deux années de formation. Les compagnies sont pressées de recruter des jeunes pilotes à cause d'un trou d'air depuis trois ans. "Le covid a accéléré les départs à la retraite des seniors et a ralenti le recrutement des jeunes" affirme Patrick Milward, directeur général d'Astonfly. À cause de ce manque de pilote, certaines compagnies ont réduit leurs offres pour cet été. Par exemple : -34 000 vols pour Lufthansa et -50 000 pour American Airlines. Des annulations préventives pour éviter la pagaille dans les aéroports cet été. EasyJet nous assure que les vols prévus cet été seront assurés. Du côté d'Air France et Transavia, même optimisme, mais au forceps grâce à une campagne de rachat de congé pour les pilotes volontaires. Après 450 embauches en 2022, la Compagnie tricolore souhaite recruter 600 pilotes pour cette année 2023. En Europe, dans les 20 prochaines années, les besoins en nouveaux pilotes de ligne sont estimés à 6 000 par an, pour l'instant, bien au-delà de la capacité de formation. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. V. Morelli, F. Petit