Yachts, villas... La difficile traque des biens russes

Dans quelques jours, une luxueuse villa avec piscine et terrasse, d'une superficie de 500 m2 sur les hauteurs de Canne (Alpes-Maritimes), sera louée entre 25 000 et 30 000 euros la semaine. L'identité du propriétaire est confidentielle. Parmi les clients de l'agence de Mariana Stavilla, il y a des oligarques russes, proches de Vladimir Poutine. Depuis un an, ils ont interdiction de pénétrer sur le territoire français. Mais selon elle, ils louent leurs maisons à leurs proches. Pour payer la facture, l'argent transite par des sociétés-écrans. En gelant les biens des oligarques russes dans le pays, Bercy voulait empêcher les propriétaires de vendre leurs biens et que cet argent puisse financer la guerre en Ukraine. Au total, 1.3 milliard d'euros de biens ont été gelés depuis un an. Une goutte d'eau pour les ONG de lutte contre la corruption qui estiment à 1 000 milliards de dollars, les actifs russes en Europe. Un yacht qui appartiendrait à Igor Setchine, patron du groupe pétrolier russe Rosneft, n'a pas échappé aux douanes françaises. Il a été intercepté il y a un an alors qu'il tentait de quitter le port de la Ciotat (Bouches-du-Rhône). C'est toujours le propriétaire du bien qui paye les frais d'entretien de ce bateau ainsi que ses taxes portuaires. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Merle, A. Charles-Messance