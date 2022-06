Yaël Braun-Pivet : la première femme présidente de l'Assemblée nationale

Yaël Braun-Pivet vient tout juste d'être élue à l'un des postes les plus prestigieux de la République, alors l'émotion est là. Acclamée par les députés et sous le regard de ses parents, ses premiers mots prennent une dimension historique. "Qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes", a-t-elle déclaré. Toit est allé trop vite pour celle qui était encore avocate-pénaliste il y a cinq ans. Élue députée des Yvelines et propulsée à la tête des Commissions de lois, les débuts étaient difficiles". "Elle a pris des coups de partout", témoigne Bruno Millienne, député des Yvelines. On se souvient d'ailleurs la passe d'armes avec un député LR en 2018. Cette mère de 50 ans finit par imposer son style direct. En 2018, elle convoite une première fois le perchoir, mais sans succès. Cette fois, c'est la bonne. Elle a désormais face à elle une arène de 577 députés qui, pour une bonne partie, ne lui feront aucun cadeau. De son perchoir, Yaël Braun-Pivet devra présider des séances qui s'annoncent houleuses. TF1 | Reportage A. Etcheverry, M. Desmoulins, B. Poizeuil