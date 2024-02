Yaourt XXL : pour en finir avec les pots individuels ?

Depuis un mois, les briques de yaourt brassées de 750 grammes sont en vente au rayon des laitages. C’est un pack familial qui équivaut à six pots individuels, un format qui séduit certains clients. Mais est-ce moins cher ? Dans le supermarché où nous étions, nous avons fait le calcul. Les six pots coûteraient 2,22 euros le kilo contre 2,65 euros la brique. Elle est donc 19% plus chère, mais cela varie en fonction des magasins. Yoplait ne mise pas sur le prix. Pour le fabricant, le nouvel yaourt en brique se consomme dans un bol. Six mois d’études ont été nécessaires pour trouver la bonne texture, onctueuse et fluide. On peut y ajouter des céréales ou des fruits. La marque mise sur un changement des habitudes de consommation, un pari risqué. Il y a treize ans, Danone avait tenté la révolution, sans succès. Le produit a été abandonné. Pour Yoplait, le marché a évolué. Les consommateurs font désormais plus attention à l’écologie. Leur emballage carton est écoresponsable. Il se plie facilement pour prendre moins de place dans la poubelle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, O. Stammbach