Yaourts : où sont les fruits ?

De belles framboises, de jolies cerises, des fruits exotiques bien juteux, quoi de plus alléchants dans les rayons que des emballages de yaourts. Le goût est parfois présent, mais y a-t-il vraiment beaucoup de fruits à l'intérieur ? Les fruits représentent en moyenne 8% seulement de la recette. Parmi les 260 références étudiées par l'association de consommateurs CLCV, un pot sur dix ne contiendrait même aucune trace de fruits. Il suffit aujourd'hui aux marques d'inscrire les mentions saveur, goût ou parfum pour pouvoir afficher des fruits sur leurs emballages. Cette réglementation n'est pas assez contraignante selon la CLCV. "Ce qu'on demande c'est un changement des règles d'étiquetage, afin qu'il ne soit plus possible pour les industriels de mettre en avant des fruits, alors qu'on en retrouve aucune trace, sur l'emballage. Ce qui est aujourd'hui possible", explique Lisa Faulet, chargée de mission alimentation de l'association. Autre reproche, la trop grande présence de sucre, trois morceaux en moyenne dans les yaourts aux fruits et jusqu'à quatre pour les crèmes desserts. Un argument qui fait bondir une représentante des fabricants de yaourts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.