Yémen : la situation des civils est alarmante

La situation au Yémen est décrite par les Nations Unies comme étant la pire crise humanitaire de la planète. Une partie des 27 millions d'habitants du pays est menacée de famine après plusieurs mois de blocus et de bombardements par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Ce conflit oublié a déjà causé la mort d'au moins 15 000 civils.