Yiwu, l'usine chinoise de Noël

Nous sommes à 40 jours de Noël. Si le père Noël vient, paraît-il, de Finlande, ses accessoires sont presque exclusivement fabriqués en Chine. Yiwu est un nom qui ne vous dit sans doute rien, mais vous avez forcément chez vous un objet qui vient de cette gigantesque ville atelier. Plus de 200 000 ouvriers y fabriquent toute l'année des milliards de décorations qui sont vendues dans le monde.