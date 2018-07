Quand le yoga devient un business

C'est la discipline reine pour apprendre à rester zen. Le yoga fait de plus en plus d'adeptes dans notre pays, avec plus de 3 millions de pratiquants. Ce succès génère beaucoup d'argent. Par conséquent, tout est bon pour attirer les clients. Ainsi, on fait du yoga dans le noir, dans l'eau ou suspendu au plafond. Alors, les yogis actuels respectent-ils encore la philosophie de cette discipline ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.