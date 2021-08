Yoga : tout le monde s’y met !

Dans les allées du camping où nous nous sommes rendus, un groupe s'apprête à réaliser l'activité de l'été, du yoga. Ici, il n'y a pas de vrai cours, mais plutôt une initiation. Une formule qui séduit tous les âges. Cette année, le yoga a rapidement détrôné l'aquagym. "On a choisi de faire le yoga au camping parce que c'est quelque chose de tendance et accessible à tout public. Et ça permet d'avoir une "plus-value" sur le séjour des gens", explique Marion Chedoz, directrice du camping "Yelloh! en Champagne" à Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière (Haute-Marne). Avec près de trois millions de pratiquants, le yoga est devenu l'un sports préférés des Français. Et même les entreprises s'y mettent. C'est le cas de la société que nous avons visitée. Tous les mardis midi, les bureaux sont vides, c'est pause yoga. L'occasion pour certains de découvrir une nouvelle discipline. La séance coûte 70 euros aux frais de l'entreprise. "C'est beaucoup plus intéressant de payer des services bien-être aux employés que de payer un burn-out. Et le yoga, ça va justement aider à éviter les burn-out", indique Corina Bianca Butnaru, professeur de yoga. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.