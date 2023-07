Yuan Meng : retour de star en Chine

En images, les dernières photos d'Yuan Meng sur le sol français. Une arrivée de bonne escorte sur le tarmac de l'aéroport de Croatie, sa marraine, la première dame, a fait le déplacement. Même Brigitte Macron veut s'assurer que le panda va bien. "D'habitude on lui donnait du bambou. Quand on lui en donne, il est tout de suite intéressé. Là, il n'est pas intéressé, il est peut-être stressé.", s'inquiète la première dame. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Dans son box, gravé à son nom, le jeune panda affiche un calme olympien, depuis son départ du zoo de Beauval. Il faut dire qu'il a droit à un traitement digne d'une personnalité de premier rang, sa propre soigneuse à ses côtés tout le long du vol. Quant au vétérinaire, il va le nourrir en permanence. Quatre-vingt-dix kilos de bambous sont nécessaires, pour tenir pendant douze heures de vol. Depuis six jours, les soigneurs du zoo de Beauval ont préparé le panda, pour l'habituer à son box, spécialement conçu pour cet animal de 120 kilos. Yuan Meng, hier encore la star du parc, a pu faire ses adieux à ses milliers de fans. Un cortège sous haute protection aux frais du zoo lui a été assigné, ainsi qu’un avion-cargo, affrété par le gouvernement chinois, qui a décollé à 17 heures. TF1 | Reportage L. Adda, B. Delaubert