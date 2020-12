Des ustensiles de cuisine aux vélos artisanaux, le bambou sert à tout

En Chine, on dit qu'il est une bénédiction du ciel. Entouré de mille et une légende, le bambou pousse immuable depuis 70 millions d'années. Ce n'est pas un arbre, c'est une plante. La nourriture préférée de celui qu'on surnomme le trésor national de la Chine. Dans le sud-est de la Chine, la région d'Anji est considérée comme le royaume du bambou. Ses terres montagneuses abritent une bambouseraie de 700 hectares. Un havre de paix qui accueille jusqu'à 100 000 visiteurs par jour, en mal de verdure. Si certains s'y ressourcent, d'autres y trouvent leur gagne-pain. Tout est bon dans le bambou et les industriels l'ont bien compris. Dans l'usine Fenghui d'Anji, 300 ouvrières travaillent six jours sur sept. Elles confectionnent des baguettes, des sets de table ou encore des grattes-dos. À 30 ans, Andy Liang est le propriétaire de cette entreprise. 30% de ses produits sont exportés vers la France, notamment les couverts en bambou. Du bambou qui voyage et qui dépayse. Mingning Luo dit "Mowgli" est un aventurier à deux-roues. Sur son vélo de bambou, il a parcouru toute la Chine. Sa bicyclette, il y tient, car il l'a fabriqué lui-même. Ce jeune artisan passe ses journées entières à confectionner des vélos qu'il vend 600 euros pièce. Il ne travaille que le bambou.