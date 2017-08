Yvelines : L’eau de pluie est utilisée pour lutter contre la sécheresse  

Pour lutter contre la sécheresse, l’eau de pluie est une ressource indispensable. Dans la ville, Les Mureaux, le maire a mis en place un système afin de collecter des millions de litres d’eau de pluie.Un projet qui a couté 400 millions d’euros. A Rambouillet, Lucien Cesarin a mis en place un récupérateur d’eau à chez lui. Particuliers et communes sont de plus en plus nombreux à adopter des dispositifs pour utiliser l’eau de pluie.