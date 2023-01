Zambèze : le fleuve sauvage

C’est le territoire de l’hippopotame, il peut peser plus de trois tonnes. Le paradis de centaines d’autres espèces. Un endroit sauvage traversé par un fleuve mythique, le Zambèze, bordé de papyrus. Ces touristes français ont fait des milliers de kilomètres pour venir ici réaliser leurs rêves. Une croisière safari, loin des zones touristiques ultra-fréquentées. Un fleuve où vous le comprendrez, la baignade est interdite malgré les plages idylliques. Ces gardiens sont toujours à l’afflux d’une proie. Sam, notre guide, est très sérieux quand il met en garde les visiteurs. Il est facile d’observer les crocodiles tapis sur les berges là où des mères peuvent couver leurs œufs pendant des semaines. Les pêcheurs locaux sur leurs pirogues creusées d’un tronc d’arbres savent qu’ils sont particulièrement exposés. Eux n’ont pas peur des crocodiles, les hippopotames. Ces pensionnaires du Zambèze vivent en troupeau. Un mal dominant accompagné de plusieurs femelles. On les appelle aussi « Les tondeuses biologiques ». Plus surprenants, ces géants ont un petit secret, ils ne savent pas nager, mais ne vous y fier pas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin