Zaporijia : avec l'armée russe au plus près de la centrale nucléaire

Nous suivons une route hérissée de barrage. Nous apercevons deux points de contrôle tenus par l'armée russe. Tout au bout, près du front, une silhouette. Un danger pour l'Europe toute entière : les six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia, bombardés depuis trois semaines. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirer sur ce site. Un peu plus loin, nous apercevons des équipes en train de réparer les raccordements électriques détruits par un bombardement, il y a quelques jours. L’un des scénarios redoutés si la centrale n'a plus de courant est que le cœur de ces réacteurs ne peut plus refroidir. Ce serait l'accident nucléaire, la fuite radioactive. Et ce n'est pas le seul risque. Andreî Loudany est un ingénieur ukrainien autorisé par les Russes à nous parler. Il travaille dans la centrale nucléaire de Zaporijia et s'occupe des déchets radioactifs. Voici la menace filmée par les autorités russes : des obus qui tombent régulièrement dans l'enceinte de la centrale. Et pourtant, les ingénieurs ukrainiens travaillent toujours ici. Pendant notre tournage, nous apercevons au loin quelques employés. Au total, 9 000 personnes s'occuperaient toujours de la centrale. Un chiffre invérifiable. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot