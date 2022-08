Zaporijia : que se passe-t-il à la centrale nucléaire ?

Alerte sur la centrale de Zaporijia. Les incendies, dûs aux bombardements alentour, provoquent des perturbations. Et les deux camps s’accusent. Mercredi après-midi, les autorités de Kiev ont révélé que la dernière ligne électrique reliant le site nucléaire à son réseau de distribution avait été coupée. Des tirs russes en seraient responsables. Résultat, la centrale de Zaporijia était totalement déconnectée pour la première fois de son histoire. L’armée russe qui occupe les lieux, elle, s’en prend à la partie adverse. Ce sont les tirs ukrainiens qui auraient entraîné une coupure de l’alimentation du site en énergie. Alors, la sécurité des réacteurs est-elle en péril ? L’incident a finalement été maîtrisé, disent les Russes. Mais plus les jours passent et plus la vulnérabilité de la centrale nucléaire de Zaporijia est en question. TF1 | Reportage M. Scott