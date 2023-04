Zarzis : presqu'île de paradis

Les nuances de bleu et vert des eaux turquoises nous font penser aux Caraïbes ou aux îles de l’Océan Indien. Pourtant, nous sommes à deux heures et demie d'avion de Paris, au sud de la Tunisie, à Zarzis. À dix kilomètres de son illustre voisine île de Djerba, la presqu’île de Zarzis, regorge de plages aux eaux translucides. Lieu de contemplation incontournable pour les habitants. Les natifs vivent de pêche et n'ont pas besoin d’aller plus loin pour vendre. À la descente du bateau, les négociations se font directement sur la plage, bien moins chères que sur les marchés. La pêche, c'est l'âme et l'histoire de ce village. C’est aussi par la mer que des cargaisons entières d’huiles d'olive embarquent depuis un ancien port romain. Encore aujourd’hui avec le tourisme, la production d’huile d’olive reste le poumon économique de la presqu’île. Les oliviers sont partout dans le centre-ville et sur des dizaines de milliers d’hectares dans le désert. En tout, il y a près d’1 300 000 pieds d’oliviers parfaitement alignés et bien espacés pour résister à la sécheresse. La récolte a lieu d’octobre à décembre. C’est sans doute le mariage entre terre et mer et l'explosion de couleur qui font la singularité de ce petit port de pêche. TF1 | Reportage C. Abel, M. Derre