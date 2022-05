Zéro Covid en Chine : l'obsession de la décontamination

C'est une scène digne d'un film catastrophique. Sur ces images de propagande, une armée de pulvérisateurs sont à l'assaut de l'ennemi public numéro 1 : le coronavirus. Des trottoirs de Pékin, aux appartements de Shanghai où logeaient des malades ... Tout doit être désinfecté. Se grand décapage rassure-t-il les habitants de la capitale ? Dans les rues fraîchement désinfectées, ils n'ont pas l'air bien convaincus. Selon les spécialistes, c'est un produit inutile, et même dangereux. Des mesures toujours plus extrêmes et toujours plus absurdes. Pour à peine 400 cas recensés, ce quartier de Pékin est entièrement bouclé. Comme tous ses voisins, cette habitante est confinées depuis quinze jours alors qu'il n'y a jamais eu de cas positif dans sa résidence. Depuis hier, la quasi-totalité des 21 millions de Pékinois se soumet à un test quotidien. Au même titre, et c'est plus improbable que ces poissons, crustacés, et même ces légumes. T F1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano