Zimbabwe : Robert Mugabe démissionne après 37 ans de règne sans partage

Robert Mugabe, le plus ancien dictateur du continent africain, tire sa révérence. Le président zimbabwéen a décidé de démissionner ce mardi 21 novembre 2017 après 37 ans au pouvoir. Sa démission a été annoncée alors que les députés et les sénateurs étaient réunis en congrès extraordinaire pour débattre en urgence d'une motion de destitution. Poussé par l'armée et son parti vers la sortie, il rejoint à 93 ans le rang des parias, laissant un pays exsangue avec un taux de chômage de 90%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.