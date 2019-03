Zinédine Zidane redevient entraîneur du Real Madrid

Sa retraite n'aura duré que neuf mois. Zinédine Zidane vient d'être rappelé au chevet du Real Madrid. Un club qu'il a amené au sommet de l'Europe, mais qui se trouve en difficulté depuis son départ. Les Merengues sont éliminés de la Ligue des Champions et distancés en championnat. Le champion du monde 1998 va diriger son premier entraînement dès ce mardi 12 mars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.