Zones à faibles émissions : le coup de frein

On roule avec sur le pare-brise sans vraiment y faire attention. À Dijon (Côte-d'Or), la zone à faible émission, qui devait être créée pour exclure les véhicules les plus anciens, ne verra finalement pas le jour. Si les Dijonnais sont dispensés de restriction, c'est grâce à la qualité de l'air : 19 µg/m3 de dioxyde d'azote l'an dernier, deux fois moins que les seuils réglementaires. Comme Dijon, les trente autres agglomérations, qui devaient mettre en place une ZFE d'ici 2025, pourront finalement faire marche arrière tant que la qualité de l'air reste acceptable. Quant aux onze autres villes où des restrictions sont déjà en place, seules cinq devront aller encore plus loin en interdisant les vignettes Crit'Air 3 avant la fin de l'année prochaine : Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg ou encore Rouen. Les commerçants sont en colère. Ils réclamaient la fin des interdictions de circulation. À Rouen (Seine-Maritime), certains ont vu leur chiffre d'affaires baisser, notamment en centre-ville. Le gouvernement promet que les cinq villes encore concernées pourront sortir de la ZFE si la pollution de l'air redescend sous les seuils recommandés. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Barbier, I. Blonz