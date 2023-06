Zones à faibles émissions : pourquoi ça coince ?

Une vieille camionnette a bien failli finir au garage plutôt que prévu. Elle devait être interdite à Reims à la fin de l’année, mais elle va finalement pouvoir rouler cinq ans de plus. Face au tollé provoqué par les ZFE, la mairie a décidé d’appuyer sur la pédale de freins. Les véhicules Crit'Air 3, qui devaient être bannis du centre-ville au 1er janvier 2024, ont finalement un sursis jusqu’en 2029. Mais même avec cette marche arrière, les véhicules les plus polluants restent interdits à Reims et la mesure a toujours beaucoup de mal à passer. Des règles qui ne sont pas assez comprises, au point que le Sénat préconise aujourd’hui de reporter la mise en place des ZFE à 2030. La contestation gagne de l'ampleur dans les villes concernées comme à Montpellier, et pas seulement chez les conducteurs, mais aussi chez les commerçants. Au total, onze communes de la métropole sont concernées. Et dans certaines d’entre elles, difficile de trouver une alternative en bus ou en tramway. Malgré la contestation, le gouvernement maintient pour le moment son calendrier. En 2025. 43 métropoles devront avoir mis en place une zone à faible émission. TF1 | Reportage M. Desmoulins , A. Erhel , B. Poizeuil