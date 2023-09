Zones commerciales : le grand lifting

Aux quatre coins de la France, les zones commerciales gâchent le paysage et sont parfois en difficulté économique. En arrivant à Limoges, vous avez des chances de traverser ses deux kilomètres d'acier et de béton. “La zone à l’entrée de Limoges… C’est moche quoi”, dit un Limougeaud. À Toulouse, au pied d'un centre commercial défraîchi, c'est même le maire qui l'affirme. Il aimerait détruire pour mieux reconstruire. Le maire de Montigny-lès-Cormeilles, Jean-Noël Carpentier, veut construire une école à la place des zones commerciales. Pas seulement une école, en images, on peut voir à quoi pourrait ressembler le quartier en 2030. Neuf cents nouveaux logements construits sur des commerces de proximité ou sur le béton des parkings, et tout cela, sans étendre davantage la commune. Encore faut-il convaincre les propriétaires de certaines enseignes de déménager, ou de vendre et les indemniser. Le maire de Cormeilles compte sur les arguments et les moyens d'un partenaire privé qui investit 200 millions d'euros dans le projet, le groupe Frey. Pour faciliter la transformation des zones commerciales, le gouvernement s'engage à lever les obstacles administratifs et juridiques. TF1 | Reportage L. Attal, H. Riou du Cosquer, C. Paredes