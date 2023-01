Zones de chasse : une application pour les éviter application

Partout en France, les zones de chasse doivent êtres signalés par un panneau d'avertissement. Mais en Isère depuis 2019, chasseurs et promeneurs peuvent télécharger deux applications mobiles. La première permet de délimiter la zone de chasse, l'autre destinée aux promeneurs, leur permet de géolocaliser les chasseurs, dans un rayon de quinze kilomètres. C'est une avancée majeure pour ce chasseur, dans la cohabitation avec les randonneurs. Mais ce dispositif a ses limites. Comme l'absence de réseau dans certains secteurs et la réticence de nombreux chasseurs à communiquer leurs positions. Aujourd'hui, en Isère, à peine un tiers des associations des chasseurs déclarent leurs battues sur cette application. Le gouvernement a annoncé vouloir créer une application similaire pour l'ensemble du territoire. Mais à la Teste De Buch, où une promeneuse a reçu un plomb dans le genou, il y a un an et demi, les avis sont partagés sur l'efficacité d'un tel dispositif. Pour le moment, l'instauration d'une journée sans chasse semble écartée par le gouvernement. Il devrait en revanche annoncer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, inspiré par celui qui existe déjà pour les automobilistes. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Blampain, E. Braem