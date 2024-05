Zones inondables : comment les communes s’adaptent ?

André Ange y a vécu 45 ans. Une vue splendide sur les montagnes, la forêt, aujourd’hui, il ne reste plus rien. En octobre 2020, des pluies torrentielles dévalent la vallée de la Vésubie. Dix personnes meurent, 55 maisons sont détruites. Celle d’André Ange est totalement ensevelie. Aujourd’hui, il habite dans un appartement situé juste au-dessus de son ancienne maison. Après un an et demi de procédure, l’État lui a versé 150 000 euros d’indemnité pour racheter son terrain. Vous pouvez voir dans les images à quoi ressemblait Saint-Martin-Vésubie avant la tempête et à quoi elle ressemble aujourd’hui. Pour éviter de nouveaux drames, toutes les parcelles à proximité des cours d’eau autour des villages ont été déclarées inconstructibles. Une dizaine de maisons doit encore être détruite. Depuis quatre ans, la commune a entrepris d’importants travaux pour agrandir et consolider le lit de la rivière. Un long chantier, onéreux, une course contre-la-montre. Chaque nouvelle pluie représente une menace. Chaque nouvelle tempête peut fragiliser les infrastructures inachevées. TF1 | Reportage M. Guénégan, H. Lévèque, S. Fortin