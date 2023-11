Zones inondées : des pompes suffisamment efficaces ?

Les images, où l’on voit le marais de Guînes encore sous l’eau, ont bien été tournées ce dimanche. Et certains habitants ne cachent pas leur colère. En cause, les wateringues, les canaux de drainage de pluie. Grâce aux wateringues, un réseau de canaux, censé garder au sec 450 000 personnes, mais cette fois, les installations ont été débordées. Il a fallu louer en urgence une pompe mobile alimentée par un tracteur. Les 1 500 kilomètres de canaux sont gérés par différents acteurs. L’entretien des plus petits est réalisé par onze sections locales, souvent composées d’agriculteurs et financé par une taxe payée par les habitants. L’eau des wateringues rejoint ensuite des canaux plus importants, puis la mer. La partie que l’on voit dans les images est à la charge des institutions intercommunales des wateringues. En bout de chaîne, il a encore des écluses et des pompes, mais celles-là sont beaucoup plus grosses. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Amzel