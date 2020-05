Zones rouges : un passage au vert très attendu

Le gouvernement révélera demain les détails de la deuxième phase du déconfinement. Dans les zones rouges, les citoyens se préparent à recouvrir quelques nouvelles libertés et un passage au vert. Les restaurateurs ainsi que les salles de sport et de yoga sont déjà prêts pour une reprise complète de leur activité. La réouverture des parcs et des jardins est aussi très attendue par les habitants de ces zones. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.