Zones rurales : le retour des services publics

C’est un lieu incontournable au cœur d’une commune alsacienne de 6 000 âmes. Les habitants des environs y viennent pour toutes sortes de demandes. Marie-Noël et Sarah font partie des huit agents à l’accueil. Elles aident tous ceux qui sont perdus dans les démarches administratives. Ce lundi 10 octobre 2022, Abdelkader a besoin de changer l’adresse de sa carte grise. En quelques clics, la demande est enregistrée et il est soulagé. Cette sous-préfecture toute équipée évite aux habitants de ce territoire rural des heures de route jusqu’à Mulhouse. C’est un service de proximité essentiel. Chaque année, 5 000 personnes sont accompagnées. La sous-préfecture propose de nouveaux services. Depuis un an, il est possible de prendre rendez-vous avec une assistante sociale de la Caf. Qui dit sous-préfecture, dit aussi sous-préfète. Amelle Ghayou, en tant que représentante de l’État, joue un rôle très important auprès des élus locaux. Un élu souhaite construire un nouveau lotissement. La sous-préfète est là pour lui rappeler les règles à respecter. TF1 | Reportage M. Guénégan, T. Marquez