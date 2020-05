Zones vertes : les professionnels du tourisme se préparent

Dans les zones vertes, les professionnels du tourisme se disent fin prêts pour la saison estivale. Ces deux premières semaines de déconfinement leur ont permis de résoudre le casse-tête des mesures sanitaires. En attendant l'annonce officielle du gouvernement, les réservations s'accumulent. C'est le cas par exemple au Camping de la Plage, situé à Houlgate (Calvados), qui est déjà réservé à près de 90% pour juillet et août. Au restaurant Le Royalty, il est temps de refaire le plein de produits frais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.