Zones vertes ou rouges : quels sont les critères de classification des départements pour l’après-11 mai ?

L'Hexagone compte 101 départements et jeudi soir, ceux qui seront classés vert et rouges seront connus. Pour cela, trois critères seront utilisés : la circulation du virus ou le nombre de nouveaux cas par semaine, les capacités hospitalières en réanimation et le système local des tests de détection. Une carte de France sera communiquée chaque soir à partir de demain par les autorités sanitaires. Mais il faudra attendre le 7 mai pour connaître précisément les mesures qui s'appliqueront dans chaque département.