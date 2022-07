Zoo d’Arcachon : le délicat transfert des animaux en danger

S’habituer à une nouvelle soigneuse dans un nouvel enclos. Cela fait beaucoup de changements en 24 heures pour les primates contraints d’évacuer en urgence leur zoo lundi 18 juillet dans l’après-midi. Ce midi 33 primates sont arrivés au zoo de Beauval, leur nouveau refuge. Des singes volontairement mis à l’écart dans la clinique vétérinaire. Ils ne doivent pas être mélangés avec les pensionnaires des lieux. Ils ont quitté en urgence le zoo de La-Teste-de-Buch dans des cages. Évacués par des soigneurs venus de la région entière. L’établissement n’est pas menacé par les flammes, mais par un épais nuage de fumée. Il fallait fuir au plus vite vers le parc zoologique de Pessac, à 60 kilomètres, où les cages sont entreposées. En urgence, seule la moitié des animaux ont été évacués. En priorité, les espèces les plus fragiles. Pour d’autres, le transport était tout simplement impossible. Les rhinocéros pèsent 1,5 tonne. Les éléphants, eux, pèsent 6 tonnes. Restés sur place, ils sont hors de danger, pour le moment. Le nuage de fumée ne menace plus le zoo. Quant aux animaux évacués, par précaution, ils vont être envoyés dans 16 parcs zoologiques français. Ce mardi soir, l’équipe du zoo de La-Teste-de-Buch se dit soulagée mais triste : 8 primates sont morts à cause du stress et de la chaleur. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Madronet, A. Flamand