Zoo de Beauval : la mère panda et ses jumelles se portent bien !

Deux petites boules roses, deux trésors pour le zoo de Beauval. La femelle panda a mis bas des jumeaux cette nuit devant toute l'équipe du parc. Soigneurs, chercheurs et même des sages-femmes venues de Chine. En coulisse, une vingtaine de personnes ont été mobilisés pour la naissance. Et du côté des visiteurs, on a tout misé pour cette journée 100% panda. Beauval est le seul zoo de l’Hexagone où l’on peut observer des pandas et ils compte bien le faire savoir. Des écrans géants, des images des bébés diffusées en direct et des publications sur les réseaux sociaux, de quoi attirer les visiteurs qui sont venus nombreux, très nombreux pour observer les animaux stars. Certains, de vrais passionnés, sont même encore allés plus loin. “On est fan de panda donc on a les masques pandas, les T-shirts pandas, les pantalons pandas. On voulait être aux premières loges ce matin pour avoir les dernières informations, les petites vidéos, les photos de ces admirables petites bêtes”. Des pandas dont on ne connaît pas encore les noms. C’est un privilège que se réserve la Chine. Ils communiqueront officiellement leur réponse dans 100 jours.