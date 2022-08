Zoo de Beauval : les bébés pandas soufflent leur première bougie

Elles auront un an ce mardi, et ce sont déjà deux beaux bébés. Les jumelles pandas Yuan Dudu et Huan Lili ont bien grandi. Elles se chamaillent, se gavent de bambous et font la sieste. Un spectacle, pour lequel des touristes ont fait 500 kilomètres. Le Zoo de Beauval a obtenu en 2012, après six ans de négociation avec la Chine, le prêt de leurs parents, arrivés en convoi quasi présidentiel, avec avion dédié, camion à leur effigie et haie d’honneur à l’arrivée. Rien n’est trop beau pour les pandas. Ce sont des stars. Ils rapportent gros au zoo. Une boutique entière leur est dédiée. Le parc a investi cinq millions d’euros pour un espace spécifique et doit fournir 100 kilos de bambous par jour. Cela fait 80 000 euros de bambous par an, plus une contrepartie financière, versée directement à l’État chinois, environ 750 000 euros par an. Mais le tout est largement rentabilisé. Le nombre de visiteurs a été multiplié par trois en dix ans. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Devambez, L. Poupon, C. Souhaut