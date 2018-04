Le zoo de Thoiry fête ses 50 ans de safari !

C'est l'un des plus grands parcs animaliers de l'Hexagone. Le zoo de Thoiry, dans les Yvelines, fête cette année son cinquantième anniversaire. Créé en 1968, ce parc zoologique s'étend sur 170 hectares et présente plus d'un millier d'animaux. Balade au milieu des bêtes sauvages, nourrissage des fauves... Au fil des années, différentes animations sont venues agrémenter la visite. Le printemps est la meilleure saison pour visiter le site. Pendant cette période, les naissances sont nombreuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.