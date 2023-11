Zoom Sologne : la nature intacte

L'automne était en retard cette année 2023. Il a fallu attendre le mois de novembre pour voir les feuilles se piquer enfin de brun, de roux et d'orange. La Sologne est la plus vaste zone humide terrestre d'Europe. Nous l'avons exploré en canoë, sur ses rivières et ses étangs. C'est un air de Canada au centre de la France. La Sauldre nous guide doucement entre ses arbres. Nous sommes entrés dans la Sologne des étangs et des forêts de bouleaux. Des sons et des silhouettes étranges traversent les bois. Le rassemblement a sonné. Six amis sont prêts à se mettre en place pour une chasse particulière. Chemise à carreaux, chapeaux en feutre, ce sont des chasseurs à l'arc traditionnel. Jean-Charles Valladont n'est pas un archer comme les autres. Il est médaillé olympique de tir à l'arc. Il s'entraîne en ce moment pour la sélection des JO 2024. Il passe la semaine à Paris, mais dès le vendredi soir, direction la région de la Sologne. C'est un petit coin de paradis qui lui permet de profiter pleinement du week-end. TF1 | Reportage D. Salmon, A. Charles-Messance