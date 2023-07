Zoos : ils préservent les espèces menacées

Treize jours tout juste, un mâle encore un peu intimidé, mais déjà capable de gambader, un petit bongo qui n'a pas encore de nom, fait la joie des visiteurs du zoo de Mulhouse et des soigneurs. Sa naissance a été un événement. Cette espèce d'antilope est classée en danger critique d'extinction. Elle se reproduit essentiellement en captivité. À l'état sauvage, il ne reste plus qu'une centaine d'individus. Depuis les années 2000, la plupart des parcs zoologiques se sont engagés à préserver les espèces en voie de disparition et, parfois même, à les sauver, comme les oryx, chassés pour leurs bois, en Afrique, jusqu'à leur extinction. Le zoo de Thoiry a célébré deux naissances en mai 2023, il contribue à un programme de réintroduction. "Grâce à la collaboration de tous les parcs zoologiques, mais aussi d'associations, on a pu reproduire l'oryx algazelle et le réintroduire. Actuellement, il y a, à peu près, 400 oryx algazelles en milieu naturel, et c'est uniquement des animaux qui ont été réintroduits", affirme Julie Platel, coordinatrice du pôle animalier de Thoiry. Le sort des lémuriens s'est, lui aussi, amélioré. Il n'y aura pas de réintroduction pour ces animaux classés vulnérables, mais des financements pour restaurer leur habitat naturel, au nord de Madagascar. TF1 | Reportage C. Auberger, C. Emeriau, J. Rieg-Boivin