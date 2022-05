1 000 000 km au compteur : la Peugeot 307 increvable

Elle ne fait pas son âge ou plutôt son kilométrage. Cette Peugeot 307 SW aura bientôt fait le tour du compteur. Au volant, Fabrice Gommé attend le millionième kilomètre avec attention. Son périple avait débuté dans l'Oise mercredi. Il a calculé la distance à parcourir jusqu'à Sochaux, là où sa Peugeot 307 a été montée. À l'arrivée dans l'enceinte de l'usine automobile, il lui manque encore quelques kilomètres. Mais qu'importe, Fabrice veut absolument remercier les ouvriers réunis pour un comité d'accueil enthousiaste. Les opératrices tiennent à ouvrir le capot et à montrer les pièces qu'elles ont assemblées. Pour elles, cette visite originale est une reconnaissance du travail accompli. "C'est une fierté. Cela veut dire qu'on est reconnue. Et ça fait plaisir", témoigne Christelle Grandjean, opératrice de l'usine Peugeot à Sochaux (Doubs). 45 entretiens, 12 contrôles techniques, à part l'alternateur et la boîte de vitesse, toutes les pièces sont d'origine. Fabrice aura bien dépassé le million de kilomètres à Sochaux, berceau de la marque. Quant au compteur, il est resté bloqué à 999 999 km. Il refuse de repartir à zéro. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre