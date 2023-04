1 430 973 337 Indiens : le nouveau numéro 1 mondial

L’Inde compte plus d’habitants que tout le continent européen. Depuis 1947 et son indépendance, le pays a vu sa population augmenter d’un milliard de personnes. Un habitant sur deux est âgé de moins de 28 ans et les défis pour la société sont immenses. En Chine en revanche, la population est déjà en train de baisser. L'explication, c’est la politique de l’enfant unique bien sûr, en vigueur jusqu’en 2016, mais aussi la hausse continue du coût de la vie, avec aujourd’hui un impact très sérieux sur les naissances. Alors, quels seront les nouveaux équilibres mondiaux en matière de population ? Aujourd’hui, les pays les plus peuplés sont : l’Inde est désormais en tête, en deuxième position, il y a la Chine, puis les États-Unis, l’Indonésie, le Pakistan et le Nigeria. D'ici à la fin du siècle, la Chine pourrait voir sa population baisser de moitié, et le Pakistan et le Nigeria, eux, gagner un point démographique considérable. Ils compteront environ à la fin du siècle un demi-milliard d’habitants.