1,6 tonne de fromage en stock : les moines vendent toiut en 24 H !

À l’abbaye de Cîteaux, on n’avait jamais eu autant de fromages. En un an, les moines en produisent 120 000. Mais avec la crise sanitaire, difficile d’écouler tous les stocks. Frère Benoît nous fait visiter : “C’est ici, qu’on stocke les fromages. Habituellement, c’est plein. Aujourd’hui, c’est très plein. On a beaucoup de fromage au mois de mars. Cette année, on en a un petit trop parce que les restaurateurs sont fermés. Pour eux, c’est une catastrophe. Pour nous, c’est un petit problème. Et au fil du temps, le stock de fromage a tendance à un peu s'accroître. Et on en a un petit trop”. Avec une start-up parisienne, ils ont donc lancé un défi. : vendre une tonne de fromage d’ici lundi. Des achats en ligne inédits pour cette abbaye. Et le pari est réussi. Quatre fois plus de fromages achetés que d'habitude. “On voulait vendre une tonne près de chez eux et on va vendre deux tonnes chez eux. C’est une bonne nouvelle parce que notre petit problème est résolu immédiatement. C’est un peu embarrassant aussi, parce que ça a été un peu trop loin par rapport à ce qu’on fait d’habitude. Et du coup, il faut vraiment qu’on en produise assez rapidement”, se réjouit Frère Benoît. Pour Côme Besse, le directeur de la start-up “Divine Box”, c’est aussi une surprise. “On est content pour nous, mais aussi pour les frères. C’est un succès un peu inespéré car on ne s’y attendait pas du tout. On s’est dit comme objectif une tonne, en se disant que peut-être, on va y arriver dans nos rêves les plus fous”. L’engouement a dépassé Internet. Ce vendredi après-midi, les habitants s’étaient donnés rendez-vous devant la boutique de l’abbaye. “On est venu ici parce que d’habitude je mange régulièrement du fromage de Cîteaux, ainsi que ma famille. Et puis, c’est aussi pour faire vivre l’industrie locale en direct. et puis, on a répondu un petit peu à l’appel des moines de Cîteaux pour qu’ils puissent vendre leur fromage”, argumente un habitant. Les ventes en ligne sont déjà fermées. Désormais, le nouveau défi est d’expédier les deux tonnes de fromages dans les temps.