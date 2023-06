1 807 plaintes : que reproche-t-on à Renault ?

Seulement 70 000 kilomètres au compteur, depuis quatre ans, la voiture de Léonard dort dans son garage, après une panne brutale. C'est arrivé sur l'autoroute, alors qu'il roulait 130 kilomètres à l'heure. Il avait dû emprunter 10 000 euros pour acheter sa voiture. Un prêt qu'il n'a toujours pas remboursé. Les réparations lui coûteraient trop chères, même avec une partie réglée par Renault. En France, 130 000 voitures sont potentiellement concernées : des Renault, des Nissan, des Dacia et quelques Mercedes. Toutes ont été construites entre 2012 et 2016 et équipées d'un moteur appelé "1.2 TCE". Le groupe aurait pu rappeler ses véhicules. Mais si la panne ne touche pas un système de sécurité, comme la ceinture ou le frein, aucune loi ne l'oblige. Renault affirme avoir indemnisé les automobilistes au cas par cas. Encore faut-il y être éligible. Sylvain a acheté son véhicule d'occasion. L'ancien propriétaire n'avait pas fait toutes les révisions chez Renault. Il compte porter plainte contre Renault, tout comme 1 807 autres plaignants. Jusqu'à présent, ces moteurs défectueux n'ont causé aucun accident corporel. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Ninine, P. Rousset