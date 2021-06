"1 repas, 1 euro" : les recettes pas chères d’une étudiante cartonnent sur Twitter

C'est l'heure du repas pour Baptiste, étudiant. Après le chili fait-maison, la tarte aux pommes préparée en quelques minutes. Le concept 1 repas, 1 euro, des recettes réalisables sans four traditionnel. Pas de four, mais un micro-onde. Comme beaucoup d'étudiants, Baptiste essaie de s'alimenter correctement à moindre coût. Derrière le concept, il y a Marina, une étudiante de 24 ans. Son compte, lancé sur Twitter, cartonne. Déjà 40 000 abonnés en trois semaines. L'idée : gagner du temps et de l'argent avec les listes de courses associées aux repas qu'elle propose pour la semaine. Elle les choisit au moins cher sur un site de course en ligne. Un travail de fourmis que Marina offre sur son compte gratuit. Cette fois, nous retrouvons cette mère de famille au drive avec la liste de Marina. 0 gâchis, tout est quantifié pour la semaine, comme la crème fraîche par exemple. Pour Lisa, c'est surtout une charge mentale allégée. Marina puise ses idées dans les livres de cuisine en veillant, dit-elle, aux apports caloriques nécessaires au quotidien.