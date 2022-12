- 10% en novembre : les Français font baisser les Watts

Au cœur du massif central, les habitants de Nébouzat ont adopté de nouveaux gestes ces derniers mois, de nouvelles habitudes de vie. C’est en baissant son chauffage électrique que l’on peut faire le plus d’économies d’énergie, il représente 28% de la consommation de votre logement, devant le chauffe-eau, le frigo, la box télé Internet, le lave-linge et vos appareils de cuisine. Ce sens des priorités, Farah l’a adopté, elle a également changé ses anciens convecteurs, et les résultats sont visibles sur ses factures. L’autre moins de faire des économies, c’est aussi l’isolation par l’intérieur. On lui a proposé de changer les fenêtres, mais cela lui aurait coûté plus de 20 000 euros. Alors, elle se contente de petits travaux. Et pour rester au chaud, rien ne vaut les petites techniques de grand-mère. Les marges de manœuvre sont encore nombreuses pour baisser la consommation. Aujourd'hui, seulement un Français sur dix a un radiateur programmable, alors qu’il permet de faire jusqu’à 20% d’économie d’énergie. TF1 | Reportage J. Roux, E. Vinzent, B Hakala