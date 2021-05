10 mai 1981 : quel héritage reste-t-il de François Mitterrand ?

Son arrivée en train rappelle celle du premier président socialiste François Mitterrand en 1987. François Hollande, lui, a rendez-vous avec sa famille politique. Au Creusot (Saône-et-Loire), les socialistes commémorent la victoire du 10 mai 1981 et veulent se montrer unis face aux caméras. Sur place, il y a les ex Premiers ministres Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve, mais aucune trace d'Olivier Faure, patron du parti, ni de Martine Aubry ou encore de Jean-Christophe Cambadélis, ancien Premier secrétaire. Anne Hidalgo, pas encore candidate à l'élection présidentielle, est bien là. "Je préfère voir les présences. Je suis du genre optimiste", confie-t-elle. Mais l'optimisme de la maire de Paris n'y fait rien, la gauche n'a jamais été aussi faible dans les intentions de vote. Aujourd'hui, derrière cette unité de façade, la gauche part une nouvelle fois en rang dispersé. Que reste-t-il de l'héritage Mitterrand ? En tout cas, il reste un an aux socialistes pour se mettre d'accord sur un candidat, un projet et se lancer dans la bataille de 2022. La tâche s'annonce ardue.