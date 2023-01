10 millions de Français vont pouvoir toucher le chèque carburant

La réduction à la pompe est morte, place maintenant à l'indemnité carburant. Cette nouvelle aide sera disponible dès lundi. Il s'agit d'une somme de 100 euros en une fois. Seuls les automobilistes les plus modestes sont concernés. Certains trouvent que ça aide, mais pas assez, et d'autres pensent que c'est déjà mieux que rien. Près de 10 millions de Français pourront bénéficier de ce chèque, qu'il possède une voiture ou un deux-roues aussi bien thermique qu'électrique. Deux conditions sont nécessaires, se servir de ces véhicules pour se rendre au travail et gagner moins d'une certaine somme. Par exemple, une personne seule doit gagner 1300 euros nets par mois tandis que 3 950 euros pour un couple avec deux enfants ; dans ce cas, l'aide est même versée aux deux adultes s'ils utilisent chacun une voiture. Pour percevoir cette aide, il faudra remplir un formulaire à partir de lundi. C'est faisable sur le site www.impots.gouv.fr ou par téléphone ou encore dans un centre de finance publique. Cette mesure coûte près d'un milliard d'euros, qui doivent être versé par le gouvernement dans les plus brefs délais."Le premier versement, c'est à partir du 27 janvier. Il faudra entre cinq et dix jours avant que le versement arrive sur le compte bancaire une fois que la demande sera acceptée. Ça sera très rapide, l'objectif ce que ça aille vite", explique Gabriel Attal, ministre délégué, chargé des comptes publics. TF1 | Reportage M. Desmoulins, V. Capus, D. Guidot