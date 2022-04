10 minutes pour convaincre : Anne Hidalgo

Si Anne Hidalgo était élue présidente, son premier geste symbolique serait "d'aller en Ukraine, de rencontrer le président ukrainien à Kiev pour lui dire la solidarité et le soutien de la France et de l'Europe". "Je pense que c'est important, nous devons être là, ils veulent être Européens et nous sommes à leurs côtés", a-t-elle ajouté. Face aux différentes crises que la France traverse, la première mesure d'urgence d'Anne Hidalgo en tant que présidente concernera les salaires et le travail. La candidate socialiste propose une augmentation du SMIC de 200 euros net par mois. Elle propose également "un rattrapage du point d'indice pour les fonctionnaires, plus 3%" et "un rattrapage pour les retraités de 3%". "Il faut vraiment que le travail puisse payer et permette de vivre dignement", a-t-elle affirmé. Dans son programme, la candidate du Parti socialiste prévoit de verser à tout jeune le jour de ses 18 ans un capital de 5000 euros, "qui leur permettront de porter un projet, on va les accompagner". Elle estime que "c'est une grande loi pour l'avenir de notre jeunesse". Selon elle, cette somme permettrait aux jeunes d'effectuer un voyage linguistique à l'étranger ou acheter un matériel informatique pour entrer à l'université par exemple. Anne Hidalgo propose également une retraite avant 60 ans pour ceux qui "ont travaillé sur des métiers pénibles", en "rétablissant ces critères de pénibilité". "C'est une mesure de justice absolue, je suis fille d’ouvrier, ce droit au repos après une vie de travail est quelque chose de sacré", a-t-elle estimé. Afin de lutter contre l'abstention, la candidate socialiste Anne Hidalgo envisage de mettre en place "des bons de la démocratie". Par la suite, elle souhaite instaurer le Référendum d'initiative citoyenne dans le but de "permettre l'instauration directe des citoyens dans la vie démocratique", de faire élire la moitié des députés au Parlement à la proportionnelle et de mettre en place une grande Assemblée citoyenne "pour accompagner des citoyens dans des conventions citoyennes, des amendements citoyens, ils pourront participer à l'élaboration des lois". Retrouvez l'intégralité de l'intervention d'Anne Hidalgo dans la vidéo associée à ce résumé.