"10 minutes pour convaincre" : l'interview de Philippe Poutou au 20H de TF1

Philippe Poutou ne souhaite pas être élu président de la République. "Ce n'est même pas la peine d'imaginer car je ne serai pas élu", a-t-il répondu, interrogé sur le geste symbolique qu'il effectuerait le jour de son investiture. "Mais à l'issue du premier tour nous aurons des combats sociaux à mener", a-t-il estimé. En revanche, il sait quelle mesure d'urgence il prendrait pour améliorer le quotidien des Français : "Un revenu minimum pour tous de 1800 euros net, la réquisition des logements vides et des moyens pour les services publics en embauchant massivement". Pour le financer, il proposer de "prendre dans la poche des milliardaires qui volent l'argent à la collectivité". En matière d'écologie, Philippe Poutou pense qu'il faut avant tout "développer le transport collectif" et rendre gratuits les transports en commun. Il propose aussi de rouvrir des lignes de train, de mettre fin à l'agriculture productiviste très polluante. "Mais à chaque fois on se retrouve en rupture avec les logiques capitalistes. Nous on pense absolument qu'il faut créer un outil public sous contrôle qui permet d'enlever les moyens de nuire à ces capitalistes qui se moquent autant de la planète que des droits sociaux." La rédaction de TF1info