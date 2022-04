10 minutes pour convaincre : l'interview de Valérie Pécresse

Interrogée sur le geste symbolique qu'elle effectuerait le jour de son investiture, Valérie Pécresse promet de retourner aux résidents autistes de Saint-Setiers au cœur du plateau de Millevaches de la Fondation Jacques Chirac. "Mon premier déplacement serait pour eux", a déclaré sur le plateau du 20H de TF1 la candidate Les Républicains. Pour améliorer le quotidien des Français, Valérie Pécresse promet de baisser de 25 centimes le prix des carburants, de baisser aussi la TVA à 5,5% sur l'ensemble des moyens de transport et l'indexation immédiate des retraites". "Nos retraités ont vu baisser leur pouvoir d'achat avec l'inflation", argue-t-elle. La candidate Les Républicains est également revenue sur la mesure qui la distingue des autres candidats, à savoir le retour à la liberté d'augmenter le temps de travail. En revanche, elle n'abroge pas directement la loi, "parce que je crois aux contrats plus qu'à la loi. Ce sera par accord", précise-t-elle. Dans son programme figure également l'inscription dans la Constitution la règle d'or budgétaire, c'est-à-dire le respect de l'équilibre financier sur la durée du quinquennat. Elle n'écarte pas toutefois des circonstances exceptionnelles qui permettront de s'exonérer de cette règle. "Ma mesure-phare d'augmentation de 10% des salaires sur le quinquennat est financée, budgétée et réaliste. Je ne suis pas en train de faire des promesses que je ne tiendrai pas. Je pense que c'est très important notamment pour la confiance des Français". En matière d'écologie, l'objectif est de retrouver la trajectoire zéro carbone 2050, estime Valérie Pécresse. "Il va falloir réinvestir dans le nucléaire, dans le renouvelable. Mais pour l'éolien, jamais sans l'accord des populations. Et puis surtout travaillé sur la rénovation thermique des bâtiments. Je veux 700 000 rénovations thermiques", poursuit-elle. Concernant la guerre en Ukraine, Valérie Pécresse affirme qu'il ne faut pas rompre le lien avec Vladimir Poutine. "Aujourd'hui, Vladimir Poutine est un interlocuteur indispensable dans le règlement de la guerre en Ukraine. Donc, évidemment, il faut continuer à lui parler", a-t-elle déclaré.