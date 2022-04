10 minutes pour convaincre : mes premiers 100 jours avec Nicolas Dupont-Aignan

Si Nicolas Dupont-Aignan, candidat du parti Debout la France, était élu président, son premier geste symbolique sera de mettre tous les dossiers du cabinet d'études McKinsey à la poubelle. Puis, il lancera une grande opération "Main propre" au sommet de l'État pour mettre fin aux conflits d'intérêt qui ruinent les Français. Il fera le ménage dans les ministères. Les banques d'affaires, les cabinets d'études, les laboratoires pharmaceutiques ne pilleront plus l'État. Il rendra l'État aux Français, au service du bien commun. Sa première mesure d'urgence sera d'arrêter l'étranglement du pouvoir d'achat des Français. Plafonner le prix de l'essence à 1,70 €. Mettre en place la baisse à taux 0 de la TVA sur les produits de première nécessité pour économiser le panier de la ménagère. Et puis, une mesure pour les retraités qui souffrent beaucoup avec l'indexation des pensions sur l'inflation. Et enfin, le 13ème mois pour tous jusqu'à trois Smic. Ce sera pris sur les économies. Nicolas Dupont-Aignan rendra ce qu'il aura économisé aux Français qui travaillent. Il veut que ce soit le mandat de la récompense du travail. Nicolas Dupont-Aignan souhaite également rendre la liberté aux Français. Pour cela, il s'engage à supprimer totalement et définitivement le pass vaccinal, à réintégrer les soignants exclus, et interdire le confinement dans la Constitution comme au Japon. Ce qu'il a vécu pendant la crise du Covid, il ne veut plus le revoir dans son pays. Le candidat de Debout la France compte également remplacer l'Union européenne, en finir avec ce système et renégocier tous les traités avec nos partenaires européens. On ne pourra traiter le problème de la France sur l'immigration que si on a des frontières. "Je reconstitue une France libre qui travaille avec ses partenaires, mais qui n'est pas dépendante et qui n'obéit plus à Bruxelles".