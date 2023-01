10 minutes pour prendre l'ascenseur, mieux vaut ne pas le louper !

La tour Joffre, classée bâtiment remarquable en 2015, est aujourd'hui plutôt remarquée pour ses problèmes d'ascenseurs. Un sur quatre fonctionne jusqu’en haut. Mais attention, seulement dix minutes par heure. À 11h30, top chrono pour Marie Paul, 79 ans, résidente du 20e étage. Depuis cet été, les 200 résidents s’organisent à l’heure de pointe. Le hall s’est transformé en salle d’attente, et ils ont même investi dans cette télévision. Une situation insupportable, voir dangereuse pour certains. En-dehors de ces créneaux horaires, il y a bien un autre ascenseur. Mais il s’arrête au quatrième. Le reste se fait à pied, hors de question pour Pauline. Alors pourquoi un ascenseur, dix minutes par heure ? Au-delà, la machinerie surchauffée peut piéger les habitants à l’intérieur. Une défaillance qui excède Philippe. Il a déposé une plainte contre X. Les travaux auraient dû être faits il y a des années. Mais faute d’accords financiers entre propriétaires, les équipements se sont détériorés. Dans le hall, même les livreurs de canapé doivent s’adapter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage C. Gerbelot, V. Ruckly